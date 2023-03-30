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Дюков: «Я не вижу оснований и предпосылок для того, чтобы правительство отменило Fan ID»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что думает о заявилении Дмитрия Песковал по поводу того, что решение по Fan ID должно быть в зоне спортивных властей.

— Я сказал, что паспорт болельщика как техническое решение создано, работает. Безусловно, нет предела совершенству и есть возможность для дальнейшего упрощения и улучшения использования. Поручения даны Правительству РФ, а не РФС, РПЛ или клубам. Принят закон, он вступил в силу. Инициатором закона было Правительство. Закон принят Государственной Думой. Внесение изменений в закон — прерогатива Правительства и Государственной Думы. Субъекты футбола не могут на это повлиять. РФС, РПЛ и клубы могут предлагать решения, которые упростили бы и делали бы более понятной систему идентификации болельщика. Высказывание Пескова? Правильнее задать ему вопрос. Не знаком с этим заявлением. Вы знаете, что это федеральный закон. Мы не являемся законотворческим субъектом, — отметил Дюков.

Он также отметил, что не видит никаких основания, что Правительство поменяло свое решение по поводу Fan ID.

— На самом деле, если вести себя безответственно, это был бы самый простой посыл: быть популистом и хайпожором, чтобы получить поддержку тех людей, которые не приняли, проще всего сказать, я против. Такое заявление со стороны футбольных властей было бы абсолютно безответственным. Я не вижу оснований и предпосылок для того, чтобы Правительство отменило Fan ID. Подобного рода заявления о том , что футбольные власти против СИБ, привели бы к тому, что те болельщики, которые могут сейчас получить карту, просто будут ждать отмены СИБ и не придут на стадионы. Правительство отвечает за безопасность. Они приняли осознанное решение. Они понимали, что введение карты болельщика приведет к временному сокращению посещения. Сейчас много факторов, сложно сказать, что влияет на посещение матчей. Сложно сказать, что это никак не повлияло. Безопасность людей и их здоровья — приоритет. Они приняли такое решение, взвесили все за и против, — добавил Дюков.

Александр Дюков
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