Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:06

Дюрица рассказал, что не жалеет о решении выступать за «Сатурн»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Сатурна» Ян Дюрица заявил о том, что не жалеет о своем решении выступать за подмосковный клуб.

«Не пожалел ли, что выбрал «Сатурн» и провел столько лет в российском футболе? Конечно, нет. Ты знаешь, когда я только подписал контракт с «Сатурном», то мы со Словакией обыграли Францию в товарищеском матче со счетом 2:1. Это было за несколько месяцев до начала ЧМ-2006. Против нас сыграли Зидан, Трезеге, Бартез. Просто великая команда. После этой игры меня очень хотел «Монако», но уже было поздно. Но я не жалею, что выбрал «Сатурн», — приводит слова Дюрицы Metaratings.ru.

Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год. Всего за команду он провел 83 матча, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyurica-menya-ochen-khotel-monako-no-ya-ne-zhaleyu-chto-vybral-saturn-321932/
Ян Дюрица
Футбол
ФК Сатурн
0
Читайте также
Уехал с конфликтом из «Спартака», а теперь дебютировал в НХЛ. Смелый путь русского таланта Пономарева
Украинские футболисты обратились к президенту Франции Макрону с просьбой не пускать россиян на Олимпиаду
WSJ сообщила о сокрытии Польшей доказательств по делу о подрыве «Северных потоков»
ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Кинжал» по объектам ВПК Украины
ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на 5 млрд рублей
Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры после суровых морозов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Шершуна: «Он оставил след в становлении ЦСКА на первых этапах»

Источник: переговоры «Палмейраса» с «Зенитом» по Артуру еще не завершены