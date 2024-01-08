Дюрица рассказал, что не жалеет о решении выступать за «Сатурн»

Бывший защитник «Сатурна» Ян Дюрица заявил о том, что не жалеет о своем решении выступать за подмосковный клуб.

«Не пожалел ли, что выбрал «Сатурн» и провел столько лет в российском футболе? Конечно, нет. Ты знаешь, когда я только подписал контракт с «Сатурном», то мы со Словакией обыграли Францию в товарищеском матче со счетом 2:1. Это было за несколько месяцев до начала ЧМ-2006. Против нас сыграли Зидан, Трезеге, Бартез. Просто великая команда. После этой игры меня очень хотел «Монако», но уже было поздно. Но я не жалею, что выбрал «Сатурн», — приводит слова Дюрицы Metaratings.ru.

Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год. Всего за команду он провел 83 матча, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.