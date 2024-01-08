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РПЛ

Сегодня, 16:58

Дюрица рассказал о самых сложных соперниках, против которых ему приходилось играть в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица рассказал о самых сложных соперниках, против которых ему приходилось играть в РПЛ.

«Сложно было против многих: Сычев в «Локомотиве», Веллитон в «Спартаке», Аршавин и Кержаков в «Зените», но сложнее всего играть против ЦСКА, потому что Жо был высоким, быстрым, против него тяжело выиграть борьбу на втором этаже, а Вагнер Лав резкий, с хорошим дриблингом и контролем мяча. А еще были Олич и Красич. ЦСКА тогда был очень мощной командой», — приводит слова Дюрицы Metaratings.ru.

Дюрица играл в России в «Сатурне» и «Локомотиве», вместе с которым стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyurica-v-rpl-slozhnee-vsego-mne-bylo-igrat-protiv-cska-321937/
Ян Дюрица
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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