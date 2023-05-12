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Сегодня, 10:30

Дюрица считает, что Гильерме мог бы продолжить работу в «Локомотиве» в качестве тренера вратарей

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.
Маринато Гильерме.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем голкипера железнодорожников Маринато Гильерме.

«Стоит ли Гильерме задуматься о тренерской карьере? Почему нет? Он столько лет провел в «Локомотиве»! Думаю, если ему предложат хорошую работу в штабе, например, в роли тренера вратарей, он вполне может попробовать свои силы. К тому же если ему нравится в Москве! Он уже дал очень многое «Локомотиву». В футболе так бывает, что приходят молодые, которые всегда подскажут, когда пора уходить. И у меня было так же. Все зависит от Гили. Захочет он остаться — или поехать домой и заняться чем-то другим? Но, думаю, за столько лет он уже стал русским», — сказал Дюрица «СЭ».

Ян&nbsp;Дюрица. «Приеду в Россию и сделаю интервью с Дзюбой!» Дюрица — о своем ютуб-канале, «Локомотиве» и Семаке

Маринато Гильерме
Ян Дюрица
ФК Локомотив (Москва)
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