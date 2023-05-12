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Сегодня, 10:15

Дюрица о работе Семака: «Привести команду к чемпионству пять раз подряд не так уж просто»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на очередной чемпионский титул «Зенита».

«У них хороший состав, но надо отметить и Сергея Семака — он очень хороший тренер. Привести команду к чемпионству пять раз подряд не так уж просто. Это отличный специалист, у которого, на мой взгляд, есть мотивация уехать за границу и показать свои качества там.

Да, у «Зенита» большой бюджет, они могут приобретать хороших игроков, но это тоже показатель качественной работы руководства, которое выбирает таких футболистов. Все взаимосвязано. Жалко, что «Зенит» не может выступать в еврокубках и показать свою силу в Европе. Все-таки чемпионат России — одно, а еврокубки — другое», — сказал Дюрица «СЭ».

 
Ян&nbsp;Дюрица. «Приеду в Россию и сделаю интервью с Дзюбой!» Дюрица — о своем ютуб-канале, «Локомотиве» и Семаке

 

Сергей Семак
Ян Дюрица
ФК Зенит
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