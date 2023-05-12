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Сегодня, 10:45

Дюрица — о будущем Антона Миранчука: «Может, еще и вместе с братом поиграет!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист «Локомотива» Антон Миранчук.
Антон Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем Алексея Миранчука.

«Слежу ли я за выступлениями Леши за «Торино»? Не за всеми матчами, но иногда получается. В основном я смотрю АПЛ и матчи «Реала», потому что я фанат этого клуба. Хорошо, что Миранчук вообще решил попробовать себя в Европе — и у него получается! Я очень за него рад. Он отличный парень», — сказал Дюрица «СЭ».

Также бывший защитник «Локомотива» ответил на вопрос, может ли Антон Миранчук попробовать свои силы в Европе.

«Конечно, буду рад, если у него получится. Может, еще и вместе с братом поиграет! Они оба — отличные футболисты с хорошим менталитетом. И очень скромные ребята, которые все отдают футболу», — добавил Дюрица.

Ян&nbsp;Дюрица. «Приеду в Россию и сделаю интервью с Дзюбой!» Дюрица — о своем ютуб-канале, «Локомотиве» и Семаке

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Ян Дюрица
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торино
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