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Дюрица считает несправедливым отстранение российских клубов от еврокубков

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает отстранение российских клубов от еврокубков несправедливым решением.

«Отстранение российских клубов от еврокубков – несправедливое решение. Его быстро приняли, чтобы всем угодить, а теперь УЕФА и ФИФА понятия не имеют, что делать с этой ситуацией. Эта инициатива со стороны футбольных руководителей полностью разваливает принципы фэйр-плей.

Как можно говорить о честной игре, когда вы не даете играть целому поколению футболистов? Без еврокубков уровень игры в РПЛ будет падать. У команд теперь меньше мотивации бороться за места вне тройки призеров. Россию надо возвращать», – цитирует «РБ Спорт» Дюрицу.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yan-dyuritsa-bez-evrokubkov-uroven-igry-v-rpl-budet-padat-rossiyu-nado-vozvrashhat/
Ян Дюрица
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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