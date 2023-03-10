Дюрица считает несправедливым отстранение российских клубов от еврокубков

Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает отстранение российских клубов от еврокубков несправедливым решением.

«Отстранение российских клубов от еврокубков – несправедливое решение. Его быстро приняли, чтобы всем угодить, а теперь УЕФА и ФИФА понятия не имеют, что делать с этой ситуацией. Эта инициатива со стороны футбольных руководителей полностью разваливает принципы фэйр-плей.

Как можно говорить о честной игре, когда вы не даете играть целому поколению футболистов? Без еврокубков уровень игры в РПЛ будет падать. У команд теперь меньше мотивации бороться за места вне тройки призеров. Россию надо возвращать», – цитирует «РБ Спорт» Дюрицу.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.