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Сегодня, 11:00

Дюрица: «Сердце подсказывает, что работа тренером не для меня»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист Ян Дюрица.
Ян Дюрица.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, чем он занимается после завершения профессиональной карьеры.

«Я делаю интервью с футболистами и другим людьми! Футбол в Словакии не в порядке: есть, может быть, две-три команды, которые борются наверху. Наш спорт сталкивается с большими проблемами. Например, в последнее время мы не можем воспитать молодых игроков. Такие вещи нельзя замалчивать, поэтому я беру интервью, комментирую матчи.

Что касается футбольной школы, то я запускал ее во время пандемии коронавируса. И еще не закрыл эту тему. Буду работать над этим, потому что хочу передать свой опыт молодым — сказал Дюрица «СЭ».

Также Дюрица ответил на вопрос, хотел бы он стать тренером профессионального клуба.

«Футбол был моей любовью всю жизнь. Он мне многое дал, но и очень многое забрал. Забрал время с моей семьей, друзьями. Я поездил по миру. И если бы стал тренером, все это началось бы с начала. Сердце подсказывает, что работа тренером — не для меня» — добавил Дюрица.

Ян&nbsp;Дюрица. «Приеду в Россию и сделаю интервью с Дзюбой!» Дюрица — о своем ютуб-канале, «Локомотиве» и Семаке

Ян Дюрица
ФК Локомотив (Москва)
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