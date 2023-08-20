Дзюба нецензурно отреагировал на слова комментатора про «вымученный» гол «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в нецензурной форме высказался о работе комментатора на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

Михаил Моссаковский, который работал на игре, сказал, что «Локомотив» «вымучил» ответный гол в концовке, который забил Антон Миранчук.

«Иди ты, ***, знаешь куда! Вымучил...», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовал в соцсетях.

Ранее 34-летнего форварда условно дисквалифицировали на два матча из-за угроз в адрес журналиста после матча с «Крыльями Советов» (1:1) в 4-м туре. Дзюба пропускал игру с «Краснодаром» из-за повреждения.