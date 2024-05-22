Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:56

Губерниев — о словах Калешина про агентов: «К ним миллион вопросов»

Telegram Дзен

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал намерение Евгения Калешина организовать профсоюз тренеров и вывести агентов из футбольных процессов.

«Хотят отстаивать интересы тренеров — пусть создают профсоюз. К агентам миллион вопросов, как и к футболистам, тренерам, комментаторам. Если есть какие-то конкретные замечания по поводу работы, то их надо приводить в удобоваримую форму и озвучивать людям», — сказал Губерниев «СЭ».

Главный тренер «Алании» Калешин собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров», а также вывести агентов из футбольных процессов.

Константин Передерий

Первая лига
РПЛ
РФС
Дмитрий Губерниев
Евгений Калешин
4
Обсудить
Читайте также
Спортсмены из Украины примут участие в Олимпийских играх в Париже
Ильиных и Полунин стали родителями в третий раз
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Вратарь ЦСКА Тороп выписан из больницы после операции

Агент Кассьерры заявил, что нападающий счастлив в «Зените»