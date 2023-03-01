Дзюба рассказал, как переживал после появления в Сети интимного видео с его участием

Нападающий Артем Дзюба рассказал, как переживал после того, как в Сети появилось видео интимного характера с его участием.

«В первое время было тяжело, на самом деле. Тут же игра с «Краснодаром» была, это самый тяжелый матч был для меня, наверное. Все поддерживают, а «Вираж» начал освистывать перед пенальти. Мне в тот момент стало очень больно и грустно. Пофиг на меня, но когда команда борется за чемпионство, такой трудный период, а вы просто пытаетесь добить человека... Думаю, это очень некрасиво. Когда ты пытаешься добить лежачего, хоть я лежачим себя и не ощущал... У меня было такое опустошение, даже мысль промелькнула: «Не забью — да и *** с ним». Ваша команда играет, пофиг на меня, но вы так гудите, свистите... Я промахнулся и думаю: «Да как же так... Еще и эти довольные там сидят. Они болеют за «Зенит» или против него?». Даже байка ходила, что голы Дзюбы не считаются. Все смеялись, говорили: «Ну и какое место вы бы тогда заняли?».

Это было неадекватно и неожиданно, но тогда не было замен. У нас другие болели. Азмун тогда с ковидом был, кажется. Тогда все это скрывали, меня это бесило. Все и так понимали, что там ковид. Я думаю, Семак бы меня, может, и поменял, но замены не было. Тут мне понравилось, как себя повел Мага Оздоев. Он начал всех заводить: «Давай-давай, за Темыча! Перевернем сейчас все». Это меня встряхнуло. Ты выходишь, бьешь-бьешь, а мяч не летит в ворота. Это первый раз в карьере, когда я смог перевернуть ситуацию, в которой ничего не получалось. Слуцкий мне позвонил потом, вечером или на следующий день, и сказал: «Я тебя в первый раз признал по-настоящему как личность, как футболиста. Такие вещи не переворачиваются, ты должен был вообще сломаться». А я выкарабкался как-то. Хоть потом и тяжело было. В сборную не вызвали. Ну, на самом деле, дали паузу, мне просто сказали, что нужно отвести от команды лишнюю шумиху. Я понимал, что это правильное решение.

Было неприятно, но потом я уже стал относиться к этому спокойно. Всякие истории были, идешь, а всякие женщины, девушки тебя взглядом раздевают. Было забавно. Думаешь: «Это же я должен вас раздевать взглядом, а не наоборот!». И ты понимаешь, что они видели, да уже почти все видели. Наверное, популярности мне это добавило. И женского внимания добавилось, но и, к моему сожалению, мужского тоже. Пошла какая-то мулька в духе того, что, может быть, я бисексуал или баловник, это было уже не очень, конечно (улыбается). Сейчас, наверное, армия этих ребят расстроится, но, увы и ах, я не ваш, парни (смеется)», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В ноябре 2020 года в сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. В связи с этим Станислав Черчесов, который на тот момент был главным тренером сборной России, вывел форварда из состава национальной команды на матчи Лиги наций, которые должны были пройти в том месяце. Кроме того, нападающий лишился капитанской повязки в «Зените», за который выступал в тот период.