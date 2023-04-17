Мор — о Дзюбе: «В «Локо» он получил то, что хотел. Но мы же знаем характер Артема. Все может быстро измениться»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» высказал мнение о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

— У Дзюбы контракт до конца сезона. Как полагаете, задержится Артем в «Локо»?

— Скорее всего. Но!

— Что?

— С одной стороны, «Локомотив» нашел очень хорошего футболиста. А Дзюба получил то, что хотел: доверие тренера, возможность вновь почувствовать себя лидером...

— А с другой стороны?

— Мы же знаем характер Дзюбы. Все может быстро измениться. Если вдруг что-то пойдет не так и у него пропадет мотивация, КПД форварда резко снизится.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с московским клубом до конца сезона.

На данный момент железнодорожники занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 23 матчах.