Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Мор — о Дзюбе: «В «Локо» он получил то, что хотел. Но мы же знаем характер Артема. Все может быстро измениться»

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» высказал мнение о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

— У Дзюбы контракт до конца сезона. Как полагаете, задержится Артем в «Локо»?

— Скорее всего. Но!

— Что?

— С одной стороны, «Локомотив» нашел очень хорошего футболиста. А Дзюба получил то, что хотел: доверие тренера, возможность вновь почувствовать себя лидером...

— А с другой стороны?

— Мы же знаем характер Дзюбы. Все может быстро измениться. Если вдруг что-то пойдет не так и у него пропадет мотивация, КПД форварда резко снизится.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с московским клубом до конца сезона.

На данный момент железнодорожники занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 23 матчах.

Радость футболистов &laquo;Локомотива&raquo;. Эдуард Мор: «В Оренбурге Дзюба раскрылся как плеймейкер. Его игра стала для меня откровением»
Артем Дзюба
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гафин ответил на вопрос о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

Мор: «Не ругайте Литвинова!»