Сперцян: «Был бы рад, если Захарян выступал за сборную Армении»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что был бы рад, если бы Арсен Захарян выступал за сборную Армении.

— Много слухов, что Захарян может сменить гражданство и выступать за сборную Армении. Ты был бы рад?

— Не знаю, правда ли это. Но так — был бы рад.

— Он спрашивал у тебя что-то про сборную Армении?

— Нет. Мы с ним общаемся, но на такую тему никогда разговоров не было.

— Думаешь, Захарян может потянуть уровень нынешнего «Челси»?



— А почему нет? Буду только рад. «Челси» сейчас всех скупает, пускай и Арсена возьмут.