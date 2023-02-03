0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:07

Сперцян: «Был бы рад, если Захарян выступал за сборную Армении»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что был бы рад, если бы Арсен Захарян выступал за сборную Армении.

— Много слухов, что Захарян может сменить гражданство и выступать за сборную Армении. Ты был бы рад?

— Не знаю, правда ли это. Но так — был бы рад.

— Он спрашивал у тебя что-то про сборную Армении?

— Нет. Мы с ним общаемся, но на такую тему никогда разговоров не было.

— Думаешь, Захарян может потянуть уровень нынешнего «Челси»?

— А почему нет? Буду только рад. «Челси» сейчас всех скупает, пускай и Арсена возьмут.

Арсен Захарян
Эдуард Сперцян
Сборная Армении по футболу
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче Зимнего кубка РПЛ

Главный тренер «Сочи» Бердыев — о поражении от «Краснодара»: «Точные претензии к каждому игроку скажем отдельно»