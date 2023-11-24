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Сегодня, 09:00

Экс-директор «Анжи» рассказал, сколько в Махачкале получал Это'О

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Самюэль Это&amp;#039;О.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный менеджер, бывший директор организационного департамента «Анжи» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, сколько зарабатывал в махачкалинском клубе знаменитый форвард Самюэль Это'О.

— Помним, как поражался гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов, получив от «Зенита» за Данни платежку на миллиард рублей. Когда вы были поражены цифрами?

— За всю жизнь со мной такое случилось лишь раз — как раз в «Анжи». Когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение.

— Так сколько?

— 20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить все это в часы, минуты...

— Не считая зарплаты Это'О — первое, что шокировало в «Анжи»?

— Шок — неправильное слово. Колоссальное впечатление на меня произвел разговор с Германом Ткаченко. Официально он был просто членом совета директоров, фактически же — генеральным менеджером. Поражала его вовлеченность во все вопросы. От трансферов до экипировки. При первой встрече сказал мне: «Ты знаешь, как должно быть. А здесь должно быть еще лучше!» Через год «Анжи» по уровню обеспечения действительно был номер один.

— Какой штрих говорил об этом особенно выпукло?

— На каждый выезд — новая кофемашина.

— Зачем?

— Для Хиддинка.

— Вопрос тот же — зачем?

— Вот такая фишка. Летим куда-то, через партнеров заказываем новую кофемашину. Когда Гус заходит в гостиничный номер, она уже там. Уезжая, оставляем.

— Это у Хиддинка райдер такой?

— Нет-нет. Все знали, что он без капучино не может. Пьет по десять чашек в день. Ну и решило руководство сделать Гусу приятный бонус.

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Дмитрий Балашов
Самюэль Это`О
ФК Анжи
Гус Хиддинк
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