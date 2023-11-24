Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:20

Экс-начальник команды «Динамо»: «Джуджаку на шкафчик в раздевалке игроки прилепили огромный фаллос»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Балаж Джуджак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор тульского «Арсенала», экс-начальник команды «Динамо» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как шутили над легионерами бело-голубых.

— Кокорин откровенничал в интервью: «Венгра Джуджака в «Динамо» подозревали в нетрадиционной ориентации, и мы подарили ему огромный фаллос».

— Ага, на шкафчик в раздевалке прилепили. Балажа на эту тему ребята постоянно подкалывали. Во-первых, одевался броско, даже мажористо. Во-вторых, прическа своеобразная. В-третьих, ноги брил.

— Станком? Прямо в раздевалке?

— Нет. В салоне делал эпиляцию.

— На подколы обижался?

— По крайней мере виду не подавал. Ржал наравне со всеми.

— Еще какие шутки помнятся?

— Вальбуэна встретили весело. По официальным данным его рост — 167 сантиметров. На самом деле — меньше. Узнав, что с французом подписали контракт, Гранат по дороге на базу не поленился заехать в детский магазин. Купил стульчик для кормления ребенка, притащил в столовую. Когда Вальбуэна зашел и спросил, где можно присесть, Гранат придвинул стульчик: «Вот твое место». От хохота полегли все.

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Балаж Джуджак
Дмитрий Балашов
Матье Вальбуэна
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
«Хочу, чтобы Овечкин обогнал Гретцки. Но только не в мою смену!» Илья Михеев — о карьере в НХЛ
Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 дронов ВСУ
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в трансформаторе на юго-востоке Москвы
Расчет «Града» помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Маск заявил о нарастающем с каждым месяцем градусе конфликта в Европе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Экс-директор «Анжи» рассказал, сколько в Махачкале получал Это'О