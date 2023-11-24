Экс-начальник команды «Динамо»: «Джуджаку на шкафчик в раздевалке игроки прилепили огромный фаллос»

Бывший генеральный директор тульского «Арсенала», экс-начальник команды «Динамо» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как шутили над легионерами бело-голубых.

— Кокорин откровенничал в интервью: «Венгра Джуджака в «Динамо» подозревали в нетрадиционной ориентации, и мы подарили ему огромный фаллос».

— Ага, на шкафчик в раздевалке прилепили. Балажа на эту тему ребята постоянно подкалывали. Во-первых, одевался броско, даже мажористо. Во-вторых, прическа своеобразная. В-третьих, ноги брил.

— Станком? Прямо в раздевалке?

— Нет. В салоне делал эпиляцию.

— На подколы обижался?

— По крайней мере виду не подавал. Ржал наравне со всеми.

— Еще какие шутки помнятся?

— Вальбуэна встретили весело. По официальным данным его рост — 167 сантиметров. На самом деле — меньше. Узнав, что с французом подписали контракт, Гранат по дороге на базу не поленился заехать в детский магазин. Купил стульчик для кормления ребенка, притащил в столовую. Когда Вальбуэна зашел и спросил, где можно присесть, Гранат придвинул стульчик: «Вот твое место». От хохота полегли все.