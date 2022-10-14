Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:39

Орещук: «Я категорически против увольнения Йокановича из «Динамо» сейчас»

Мария Гусева

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о работе и будущем главного тренера московского клуба Славиши Йокановича.

«Ничего катастрофического еще не произошло. Сейчас «Динамо» в середине. Конечно, планка задрана высоко. Сначала шестое, затем третье место, а сейчас восьмое. Это звоночек, но резких движений не надо делать. Футболисты были собраны под конец августа, поэтому не надо никуда спешить, это было бы неправильно», — цитирует Metaratings Орещука.

Специалист рассказал, верит ли в успех Йокановича.

«Я должен поддерживать его в первую очередь. Я его и клуб поддерживаю. Сейчас точно никаких резких движений не нужно. Как минимум до конца года ему надо дать доработать. Если ситуация будет более-менее нормальная, то с ним входить во вторую часть сезона и потом что-то спрашивать. Я категорически против его увольнения сейчас. Это еще не «Динамо» Йокановича, но после зимних сборов это уже будет его команда», — добавил он.

«Динамо» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче бело-голубые дома сыграют с «Оренбургом» 15 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshchuk-ya-kategoricheski-protiv-uvolneniya-yokanovicha-seychas-s-nego-mozhno-budet-sprashivat-ves-1384999/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
5
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Рейс Azur Air задержали из-за запрета подлежащему мобилизации пилоту лететь в Турцию
В США назвали возможную причину для смены курса по Украине
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Корнеев ответил на вопрос, кто в ЦСКА может остановить Промеса

Корнеев сравнил Зиньковского и Бакаева