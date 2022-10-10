Экс-директор «Мордовии» Николай Левин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что бывший нападающий клуба Руслан Мухаметшин приговорен к 1,5 года колонии общего режима за организацию подпольных казино.

«Печально! Я видел Руслана в этом году... Очень жалко. Пожелаю ему сил и терпения. Подпольное казино? Я не думаю, что конкретно он этим занимался. Неприятная новость», — сказал Левин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.