Сегодня, 14:39
Экс-директор «Мордовии» Николай Левин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что бывший нападающий клуба Руслан Мухаметшин приговорен к 1,5 года колонии общего режима за организацию подпольных казино.
«Печально! Я видел Руслана в этом году... Очень жалко. Пожелаю ему сил и терпения. Подпольное казино? Я не думаю, что конкретно он этим занимался. Неприятная новость», — сказал Левин «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщил, что футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.
Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.