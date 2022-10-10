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Экс-директор «Мордовии» — о приговоре Руслану Мухаметшину: «Подпольное казино? Не думаю, что он этим занимался»

Экс-директор «Мордовии» поделился мнением о приговоре Руслану Мухаметшину
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Экс-директор «Мордовии» Николай Левин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что бывший нападающий клуба Руслан Мухаметшин приговорен к 1,5 года колонии общего режима за организацию подпольных казино.

«Печально! Я видел Руслана в этом году... Очень жалко. Пожелаю ему сил и терпения. Подпольное казино? Я не думаю, что конкретно он этим занимался. Неприятная новость», — сказал Левин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Николай Ларин
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