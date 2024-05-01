Экс-форвард «Динамо» Колыванов прокомментировал игру «Зенита» в этом сезоне

Сегодня, 14:44
Быаший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов рассказал о проблемах «Зенита» в чемпионате России.
«Я рад, что чемпионская гонка продолжается. Надеюсь, она сохранится до последнего тура. По классу игроков «Зенит» — самая сильная команда РПЛ. Но в последних матчах не видно, чтобы у ребят горели глаза. Они выглядят как-то инертно», — цитирует Колыванова «Евро.Футбол.Ру».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.