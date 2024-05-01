Председатель совдира «Пари НН»: «Сегодня Сергей Николаевич попрощается с командой. Мы расстаемся друзьями»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос «СЭ» об отставке бывшего главного тренера нижегородцев Сергея Юрана.

«Сегодня Сергей Николаевич попрощается с командой. Нужно было дать игрокам отдохнуть пару дней. Сами понимаете, что психологическая обстановка не самая простая. Сегодня команда выходит и Сергей Николаевич попрощается с ней. После чего начнется подготовка к «Спартаку». Считаю, что с Сергеем Николаевичем мы расстаемся друзьями. Так бывает. У нас была потрясающая осень, мы закончили в десятке, весной идем плохо. Поэтому для всех будет лучше встряхнуться. Никаких обид ни у кого нет», — сказал Кондратов «СЭ».

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. 29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об увольнении 54-летнего специалиста.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 26 матчах.