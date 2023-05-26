Седунов рассказал, как Романцев отказался от него в «Спартаке»: «Ты нам по стилю не годишься»

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Экс-футболист ЦСКА Петр Седунов в интервью «СЭ» рассказал о том, как работал в армейском клубе с Павлом Садыриным и почему не смог попасть в состав «Спартака» Олега Романцева.
— С Садыриным ладили?
— Да, вот с ним-то все было отлично. Я ж к Садырину и приходил в ЦСКА. На предсезонке ставил меня все время. Потом сломался — и уже все. Закончилось доверие. А может, я форму не мог набрать.
— Кто на вашей позиции играл в основном составе?
— Меня Садырин и центральным полузащитником ставил, и опорным. Конкурентами были Шустиков, Гришин, кажется, еще Кузнецов... Но я чувствовал: если б не травма — заиграл! Чувствовал себя прекрасно, сил вагон!
— Хоть одного друга вам ЦСКА подарил?
— Игорь Аксенов — мой хороший друг. Он сейчас в ЦСКА главный по физподготовке. С Денисом Первушиным общались. Но сейчас перестали. С Андреем Цаплиным. Хорошие были пацаны!
— Самый забавный момент общения с Садыриным?
— Меня ж сначала в «Спартаке» смотрели. Им я по стилю не подошел. Вот Павел Федорович и высказался: «Да куда ты пошел? Мясо! Это не твой клуб! Вот ЦСКА — совсем другое дело, нормальный выбор...» С юмором мужик, веселый.
— Значит, и в «Спартаке» Романцева успели побывать?
— Успел. Но там быстро все понятно стало — совсем не мой футбол. Там пас, пас, пас... Все в касание... А у меня силовой стиль. Не такой техничный, как нужно было «Спартаку». Зимой потренировался с ними пару недель. Рядом Аленичев, Титов!
— Что удивляло?
— Темп. Все упражнения игровые. Я на базе жил, очень с вратарем Филимоновым сдружились. Он тоже в Тарасовке обитал. А через две недели Романцев подошел: «Ты по стилю нам не годишься».
— Хотелось вам остаться в «Спартаке»?
— Еще как!
— Реально было?
— Скажу так — я не терялся. Надежда жила до последнего. Но Романцев что-то разглядел, чего не видел я.