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Седунов рассказал, как Романцев отказался от него в «Спартаке»: «Ты нам по стилю не годишься»

Юрий Голышак
Обозреватель
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Экс-футболист ЦСКА Петр Седунов в интервью «СЭ» рассказал о том, как работал в армейском клубе с Павлом Садыриным и почему не смог попасть в состав «Спартака» Олега Романцева.

— С Садыриным ладили?

— Да, вот с ним-то все было отлично. Я ж к Садырину и приходил в ЦСКА. На предсезонке ставил меня все время. Потом сломался — и уже все. Закончилось доверие. А может, я форму не мог набрать.

— Кто на вашей позиции играл в основном составе?

— Меня Садырин и центральным полузащитником ставил, и опорным. Конкурентами были Шустиков, Гришин, кажется, еще Кузнецов... Но я чувствовал: если б не травма — заиграл! Чувствовал себя прекрасно, сил вагон!

— Хоть одного друга вам ЦСКА подарил?

— Игорь Аксенов — мой хороший друг. Он сейчас в ЦСКА главный по физподготовке. С Денисом Первушиным общались. Но сейчас перестали. С Андреем Цаплиным. Хорошие были пацаны!

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— Самый забавный момент общения с Садыриным?

— Меня ж сначала в «Спартаке» смотрели. Им я по стилю не подошел. Вот Павел Федорович и высказался: «Да куда ты пошел? Мясо! Это не твой клуб! Вот ЦСКА — совсем другое дело, нормальный выбор...» С юмором мужик, веселый.

— Значит, и в «Спартаке» Романцева успели побывать?

— Успел. Но там быстро все понятно стало — совсем не мой футбол. Там пас, пас, пас... Все в касание... А у меня силовой стиль. Не такой техничный, как нужно было «Спартаку». Зимой потренировался с ними пару недель. Рядом Аленичев, Титов!

— Что удивляло?

— Темп. Все упражнения игровые. Я на базе жил, очень с вратарем Филимоновым сдружились. Он тоже в Тарасовке обитал. А через две недели Романцев подошел: «Ты по стилю нам не годишься».

— Хотелось вам остаться в «Спартаке»?

— Еще как!

— Реально было?

— Скажу так — я не терялся. Надежда жила до последнего. Но Романцев что-то разглядел, чего не видел я.

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Садырин
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