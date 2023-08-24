Якубко: «Кто такой русский мужик? Тот, кто пьет 100 граммов водки и заедает салом?»

Бывший словацкий нападающий «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением о русском народе.

«Какие у меня ассоциации с русским человеком? А кто такой русский мужик? Каким он должен быть? Кто пьет 100 граммов водки и заедает салом? Все русские — очень закрытый народ, нелегко с вами подружиться. Когда я играл в России, мне было легче, так как я быстро выучил язык. Я очень люблю Россию и друзей из этой страны. Русские и словаки — славянские народы, есть много сходств, но мы более открытые люди. У меня в России все было хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

Якубко выступал в России за такие команды, как «Сатурн», «Химки», «Москва», «Динамо» и «Амкар». В 2016 году он объявил о завершении карьеры футболиста.