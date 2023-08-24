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Сегодня, 18:40

Якубко: «Кто такой русский мужик? Тот, кто пьет 100 граммов водки и заедает салом?»

Алина Савинова
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Бывший словацкий нападающий «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением о русском народе.

«Какие у меня ассоциации с русским человеком? А кто такой русский мужик? Каким он должен быть? Кто пьет 100 граммов водки и заедает салом? Все русские — очень закрытый народ, нелегко с вами подружиться. Когда я играл в России, мне было легче, так как я быстро выучил язык. Я очень люблю Россию и друзей из этой страны. Русские и словаки — славянские народы, есть много сходств, но мы более открытые люди. У меня в России все было хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

Якубко выступал в России за такие команды, как «Сатурн», «Химки», «Москва», «Динамо» и «Амкар». В 2016 году он объявил о завершении карьеры футболиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-kto-takoj-russkij-muzhik-tot-kto-p-et-100-grammov-vodki-i-zaedaet-salom/
Мартин Якубко
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ФК Динамо (Москва)
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 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
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