25 августа, в пятницу, «Факел» дома сыграет с «Краснодаром» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Встреча пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов, начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями. Телеканал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию «Факел» — «Краснодар» в прямом эфире. Начало — в 19.55.

«Факел», который тренирует Вадим Евсеев, занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров. «Краснодар» Владимира Ивича располагается на первой строчке с 13 баллами.

В последний раз «Факел» играл с «Краснодаром» 5 ноября 2022 года. Тогда матч 16-го тура чемпионата России завершился вничью — 3:3.

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