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21 октября, 23:39

Тихонов: «У «Ростова» больше шансов победить в матче с «Факелом»

Мария Гусева

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России, в котором «Факел» примет «Ростов».

«Ростов» забуксовал и начал терять очки. В кубковой игре с «Динамо» играли 50-60% основного состава команды, остальные готовились к выездной игре с «Факелом» из Воронежа. У «Факела» тоже часть футболистов не играла в Кубке со «Спартаком». «Ростов» борется за верхнюю часть таблицы, а «Факел» пытается обезопасить себя, потому что он находится в зоне стыков рядом с «Химками». Думаю, что будет интересная игра, но больше шансов победить все-таки у «Ростова», — цитирует Metaratings Тихонова.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Факел» располагается на 14-й строчке с 11 очками.

Матч «Факел» — «Ростов» пройдет 22 октября. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-u-rostova-bolshe-shansov-pobedit-v-matche-s-fakelom-1391399/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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