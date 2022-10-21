Самедов — о неудачном проекте «Локомотива»: «Большинство новичков не соответствовали уровню амбиций клуба»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал работу немецких специалистов в клубе.

— У кого-то были другие ожидания, но что-то пошло не так.

— Но у вас наверняка были другие ожидания — в том смысле, что все придет к тому финалу, к которому и пришло.

— Но мои ожидания — это мои проблемы.

— Вы намекаете на то, что все случившееся — логично.

— Наверное, да, раз все так получилось. Не хочу в это углубляться. Но изначально — есть спорт и есть не спорт. Есть логичные вещи, есть нелогичные. Видел там мало логичного. Логики просто не видел. Если бы я принимал решение по футболистам, то большинство из них просто не взял бы.

— Что с большинством из новичков, которых все-таки взяли, не так?

— Они не соответствуют уровню амбиций такого футбольного клуба, как «Локомотив». Неплохой парень Изидор, — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

В октябре из «Локомотива» были уволены немецкий тренер Йозеф Циннбауэр и немецкий спортивный директор Томас Цорн. Также свой пост покинул глава совета директоров Александр Плутник. Его место занял Юрий Нагорных.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 13-й позиции с 12 очками.