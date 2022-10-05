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Экс-главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» рассказал о работе с нападающим Владимиром Ильиным и полузащитником Георгием Мелкадзе.
— Процитирую Владимира Ильина: «Талалаев — очень сильный мотиватор. Делает так, чтобы футболисты на него злились — и выжимали из себя максимум». С кем этот ход себя полностью оправдал?
— Да с тем же Ильиным. У нас он забил девять мячей, установив личный рекорд результативности, и ушел на повышение в «Краснодар». Минувшим летом вернулся в «Ахмат». Думаю, не решился бы на этот шаг, если бы не хотел со мной больше работать.
Мы разные методы используем. Это как с конкуренцией. Кого-то она подстегивает, позволяет развиваться, а кого-то прибивает. Так и здесь. С одним футболистом ведешь себя как отец или старший брат. А другому — особенно если игрок в аренде — кнут нужен.
Возьмем Жору Мелкадзе. Форвард не просто качественный — в моем понимании вообще без слабых мест! В России таких очень мало. Но в «Ахмате» его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить. Быть плохим. Провоцировать футболиста — чтобы хоть на злости приносил результат. К сожалению, не помогло.
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