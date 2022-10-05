Талалаев: «Слова Глушенкова? Я спокойно воспринимаю оценки со стороны. Знаю, что не всегда для футболистов хороший»

Экс-главный тренер «Химок», «Крыльев» и «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» прокомментировал высказывание полузащитника Максима Глушенкова, который назвал его самым жестким тренером в своей карьере.

— Я спокойно воспринимаю оценки со стороны. Знаю, что не всегда для футболистов хороший. Постоянно им говорю: «Да, футбол — командный вид спорта. Но за свои ошибки каждый должен нести ответственность». Возможно, иногда требую с них не в той форме, к которой они привыкли.

Хотя с тем же Глушенковым у меня замечательные отношения. Я и в «Ахмат» его приглашал. Но Макс решил остаться в «Крыльях». Между прочим, в Самаре я всего месяц тренировал. Когда принимаешь команду на последнем месте и в сжатые сроки должен сотворить чудо, тут уж не до сантиментов. Нам тогда самой малости не хватило, чтобы удержаться в РПЛ. Провели шесть матчей, из которых проиграли лишь один — «Динамо», когда получили в свои ворота два пенальти...

И еще. В отличие от Глушенкова с Сашей Трошечкиным я дольше работал — и в «Химках», и в «Ахмате». Так вот он правильно подметил в недавнем интервью — за последнее время я изменился. Стал мягче, лояльнее.