Экс-игрок ЦСКА Пономарев раскритиковал игру Захаряна в этом сезоне

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что думает о результатах «Динамо» и оценил игру полузащитника Арсена Захаряна.

«У «Динамо» сегодня не все так стабильно. Арсен Захарян начал дурака валять. Ведь молодой парнишка, а уже с судьями спорит. Надо ему по башке надавать как следует, чтобы немножко пришел в себя. О нем стали много говорить и писать. Тоже мне выдающийся футболист нашелся! Так что ему работать и работать, впахивать и впахивать. А то возомнил себя уже звездой какой-то», — заявил Пономарев Betonmobile.ru.

После 11 туров РПЛ «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблцие, набрав 16 очков. 19-летний футболист в этом сезоне провел 10 матчей, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.