Экс-игрок «Спартака» Пятницкий считает, что Абаскаля уволят даже после победы над ЦСКА

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий рассказал, что не видит будущего у Гильермо Абаскаля в составе красно-белых.

«Что касается Абаскаля, мне кажется, что вопрос с ним уже решен. Не припомню, когда «Спартак» последний раз так проигрывал (речь идет о поражении в матче с «Крыльями Советов». — Прим. «СЭ»). Руководство клуба все это видит, понимает. Думаю, что по Абаскалю вопрос решен», — цитирует Пятницкого «Евро Футбол».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.