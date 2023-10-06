Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

«Краснодар» — «Ростов»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

Матч 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» начнется в 19.00 мск 7 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Джон Кордоба.
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Краснодар» на своем поле на стадионе «Арена Краснодар» проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом». Игра пройдет 7 октября, в субботу, начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния РПЛ можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча «Краснодар» — «Ростов» покажут на каналах «Матч ТВ» (с 18.45) и платно по подписке на «Матч Премьер» (с 18.55).

Команда тренера Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 10 туров с 24 очками. Коллектив Валерия Карпина располагается на 12-й строчке с 10 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
0
Читайте также
«Могу только позавидовать успешности Загитовой». Траньков — о работе ведущим и тренером
Париж переживает нашествие постельных клопов перед Олимпиадой-2024
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
«Спартак» — ЦСКА: дата и время начала трансляции матча РПЛ
Маклаков назвал Абаскаля запутавшимся в себе тренером: «Устроил с командой какую-то чехарду»
Хусаинов уверен, что Турбин ошибется в матче «Спартак» — ЦСКА
«Урал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча
В «Спартаке» сообщили, что на дерби с ЦСКА реализовано около 30 тысяч билетов
Промес назвал несправедливым счет матча с «Крыльями Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маклаков назвал Абаскаля запутавшимся в себе тренером: «Устроил с командой какую-то чехарду»

«Спартак» — ЦСКА: дата и время начала трансляции матча РПЛ