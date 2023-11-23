Экс-игрок «Ростова» Нтумба: «В 58 лет меня будет тошнить от футбола»

Экс-нападающий «Ростова» Артем Нтумба в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.

— Вашему тренеру Дмитрию Кузнецову 58 лет. Сможешь ли ты в этом возрасте так же выйти на поле?

— Боюсь, в 58 лет меня будет так тошнить от футбола, я даже о нем думать не буду. На вилле где-то загорать на Бали или где-то еще с кубинской сигарой и думать: «Какую же я кайфовую жизнь проживаю».

— Что с твоей карьерой?

— Хочется вернуться в профессиональный футбол. Я вернусь, знаю об этом точно. Просто нужно время.

— Были ли у тебя предложения?

— Были, но, думаю, еще будут. Все было нормально с разрешением. Кому надо, тот это знает. Ко мне пока никаких вопросов нет. Сейчас выйду на поле и дай бог докажу свою состоятельность после травмы. Увидим.

— В каких отношениях остался с «Ростовом»?

— Я ни с кем не общался, честно скажу. Наверное, если увижусь, всем пожму руку.

С 2023 года 20-летний футболист выступал на правах аренды за «Велес». Он провел только 1 матч в первой лиге. В апреле Нтумба сыграл за 2DROTS в матче медиалиги против FC BUS и получил травму. Позже владелец «Велеса» Евгений Шиленков сообщил, что никто не давал футболисту разрешение выступать за медийный клуб.