Друг Николича: «У Марко есть предложения, но нужно сделать правильный шаг»

Экс-вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал будущее своего друга и бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

«Мы два дня назад виделись с Марко. Нужно понимать, Марко очень трепетно относится к выбору следующего клуба. У него есть варианты, но нужно сделать правильный шаг. Предложения были и есть. Думаю, вскоре он где-то появится. Проблема в том, что России нет в еврокубках. Это главное, что смущает. Мы как раз говорили о «Локомотиве», о том, что там сейчас проблемы. Может, он еще когда-нибудь и окажется в «Локомотиве». Ничего нельзя исключать», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Марко Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. В сезоне-2020/21 железнодорожники под его руководством выиграли бронзовые медали и стали обладателями Кубка России.

8 октября московский клуб покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн из-за неудовлетворительных результатов команды. 13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.