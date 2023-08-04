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Сегодня, 10:15

Чернышов — о Бышовце: «Супертренер! По количеству трофеев должен был встать вровень с Лобановским»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Экс-защитник московского «Динамо», «Спартака» и сборной России Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Анатолием Бышовцем.

— Бышовец — хороший тренер?

— Супер! Для меня — как отец. Всегда доверял, защищал, помогал. Подкупала интеллигентность Анатолия Федоровича, начитанность, манера общаться. Он здорово управлял командой, тренировки интересные. Бышовец мог бы спокойно работать в любом европейском клубе. А уж по количеству трофеев должен был встать вровень с Лобановским.

— Что помешало?

— Резкий крен в сторону зарабатывания денег. В какой-то момент это настолько захлестнуло, что все остальное отошло на второй план. Для меня загадка, почему после сборной СНГ тренер такого уровня внезапно уехал на Кипр, возглавил скромный АЕЛ. А вот то, что Бышовец в «Локомотиве» с игроков деньги брал, я не верю.

— Слухами земля полнится...

— До меня тоже долетали эти разговоры. Но зачем мараться, когда у тебя в клубе зарплата около миллиона долларов в год? Где логика? То ли дело история на Кипре...

— А там что?

— Люди из окружения Бышовца рассказывали — по контракту с АЕЛ он должен был получить за сезон примерно 150 тысяч долларов. Но поступил хитро. Предложил руководству: «Вместо денег дайте квартиру на Кипре, оформите на мое имя. И все, зарплаты не надо. Жить буду на свои».

— Киприоты согласились?

— Разумеется. Вскоре Бышовца уволили — но квартира-то у него осталась. Вот это на Анатолия Федоровича похоже. Он понимал, что в тех краях с тренерами не церемонятся. Выгонят — и либо вообще ничего не заплатят, либо придется долго судиться с клубом. Ну и подстраховался.

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь

Анатолий Бышовец
Андрей Чернышов
Футбол
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