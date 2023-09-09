Эменике сравнил «Открытие Арену» со стадионами в Англии

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике ответил на вопрос о возвращении в Россию.

«Отличный стадион! Очень рад вернуться! «Спартак» — большой клуб. Я наслаждался игрой за красно-белых. Что если сравнить «Открытие Арену» со стадионами в Англии? Я был на многих. Они все похожи!» — сказал Эменике.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года. Эменике сыграет за сборную мира.