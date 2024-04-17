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Сегодня, 15:01

Еремякин рассказал о предстоящем матче «Оренбурга» против «Динамо»

Виктория Кравченко
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что думает о предстоящем матче команды в полуфинале плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо».

«Мы сейчас играем в Кубке России и в РПЛ, идем от матча к матчу. Сегодня с «Динамо» будет напряженная игра, не собираемся уступать. Намерены пройти в следующий раунд. Премию за победу? У нас специальное положение по премированию игроков за участие в Кубке, выплачивается игрокам в зависимости от результата. Мы им руководствуемся», — цитирует Еремякина Metaratings.ru.

«Оренбург» примет «Динамо» в полуфинальном матче плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России 17 апреля. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/eremyakin-orenburg-nameren-proiti-v-sleduyushii-raund-kubka-ne-sobiraemsya-ustupat-dinamo-354285/
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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