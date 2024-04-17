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Сегодня, 15:49

Нападающий «Оренбурга» Обухов успешно перенес операцию на мениске

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова Сергей Пушкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста, получившего травму в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:1).

В конце первого тайма 32-летний игрок покинул поле на носилках. В прошедшей встрече форвард отметился забитым мячом.

«Операция прошла успешно. Он в больнице. Отходит от операции», — сказал Пушкин «СЭ».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщал, что нападающему предстоит операция на мениске.

В текущем сезоне Обухов отыграл 22 матча за «Оренбург» во всех турнирах, забив 5 голов. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

Владимир Обухов
РПЛ
ФК Оренбург
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