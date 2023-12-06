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Сегодня, 21:48

Президент «Оренбурга» — о зимнем трансферном окне: «Продадим и отдадим любого»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о планах команды на зимнее трансферное окно.

«Трансферные изменения зимой? Все зависит от того, кто уйдет. У нас, безусловно, есть определенный список футболистов, кого мы рассматриваем для усиления. У нас предельно простая позиция — принимать предложения от других клубов. Продадим и отдадим любого», — цитирует Еремякина Metaratings.ru.

Ранее Еремякин сообщил, что «Оренбург» договорился с «Локомотивом» по трансферу Лукаса Веры.

После 17 туров в РПЛ-2023/24 «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице с 14 очками.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Оренбург
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