Журналист Каптейнс: «Переговоры по трансферу Угальде находятся в завершающей стадии»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс рассказал, что переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по трансферу нападающего Манфреда Угальде находятся в завершающей стадии.

«Насколько я знаю, переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по трансферу Угальде находятся в завершающей стадии. Но там все еще есть несколько вопросов, которые предстоит решить. Поэтому сделка пока не завершена», — приводит «РБ Спорт» слова Каптейнса.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил команде, что красно-белые в ближайшее время подпишут нового нападающего.

В нынешнем сезоне Угальде провел 25 матчей за «Твенте», забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.