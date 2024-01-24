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Сегодня, 15:38

Журналист Каптейнс: «Переговоры по трансферу Угальде находятся в завершающей стадии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс рассказал, что переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по трансферу нападающего Манфреда Угальде находятся в завершающей стадии.

«Насколько я знаю, переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по трансферу Угальде находятся в завершающей стадии. Но там все еще есть несколько вопросов, которые предстоит решить. Поэтому сделка пока не завершена», — приводит «РБ Спорт» слова Каптейнса.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил команде, что красно-белые в ближайшее время подпишут нового нападающего.

В нынешнем сезоне Угальде провел 25 матчей за «Твенте», забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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