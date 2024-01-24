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Сегодня, 15:42

Овчинников: «Личка позитивно влияет на популяризацию футбола в России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь, начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников поделился мнением о работе Марцела Лички в московском «Динамо».

«Марцел Личка, на мой взгляд, очень позитивно влияет на популяризацию футбола в нашей стране. Он хорошо работал в «Оренбурге». Это самобытный тренер, который сейчас свои идеи привнес в московское «Динамо». И клуб стал отличаться собственным стилем, команда — узнаваемой, игроки прогрессируют. При этом рядом с Личкой находятся наши специалисты, которые впоследствии могут возглавить клуб и продолжать эту линию», — приводит слова Овчинникова Sport24.

«Динамо» с 32 очками после 18 туров занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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