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Сегодня, 15:36

Новичок «Факела» Сенхаджи прокомментировал победный гол в матче со сборной Кореи U23

Виктория Кравченко
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Защитник «Факела» Райан Сенхаджи прокомментировал победу в товарищеском матче со сборной Кореи U23 (2:1). Футболист забил победный гол.

«Чувствую себя хорошо. Еще раз скажу, что рад этой победе. Также хочу поблагодарить болельщиков, которые смотрели трансляцию и переживали за нас. С нетерпением жду нашей встречи с ними в Воронеже!» — цитирует Сенхаджи пресс-служба «Факела».

Позднее сегодня «Факел» проведет второй товарищеский матч против словенского «Копера». Начало — в 16.30 по московскому времени.

ФК Факел (Воронеж)
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