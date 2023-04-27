Эшуорт лично будет просматривать возможных новичков «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт в ближайшее время вылетит в Южную Америку для просмотра потенциальных новичков команды, сообщает Metaratings.ru.

«Спартак» работает над поиском усиления. Представители спортивного блока просматривают кандидатов, в том числе и лично. Пол Эшуорт как спортивный директор будет просматривать новичков, но конкретизировать географию его командировок я не буду", — заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Рохас выступает за «Расинг» с июля 2019 года. На счету полузащитника 121 матч, 24 гола и 12 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, соглашение Рохаса с клубом истекает 30 июня 2023 года.