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Сегодня, 16:14

Эшуорт лично будет просматривать возможных новичков «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт в ближайшее время вылетит в Южную Америку для просмотра потенциальных новичков команды, сообщает Metaratings.ru.

«Спартак» работает над поиском усиления. Представители спортивного блока просматривают кандидатов, в том числе и лично. Пол Эшуорт как спортивный директор будет просматривать новичков, но конкретизировать географию его командировок я не буду", — заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Рохас выступает за «Расинг» с июля 2019 года. На счету полузащитника 121 матч, 24 гола и 12 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, соглашение Рохаса с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/pol-eshuort-lichno-budet-prosmatrivat-vozmozhnykh-novichkov-spartaka-246534/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Пол Эшуорт
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