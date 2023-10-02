ЭСК РФС рассмотрит пять эпизодов по итогам матча «Ростов» — «Урал»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Урал» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам по итогам матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Екатеринбуржцы попросили рассмотреть назначенный пенальти в собственные ворота на 29-й минуте, неназначенный пенальти в ворота южан на 34-й минуте и удаление полузащитника команды Андрея Егорычева на 78-й минуте игры.

«Ростов» в свою очередь попросил комиссию рассмотреть эпизоды с возможным положением вне игры во время второго гола екатеринбуржцев на 17-й минуте игры и неназначенный пенальти в ворота «Урала» на 23-й минуте встречи.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко остался недоволен судейством в игре с «Ростовом» и не сказал ни слова ни в послематчевом флеш-интервью, ни во время пресс-конференции. Президент екатеринбуржцев Григорий Иванов резко раскритиковал работу главного арбитра встречи Романа Галимова, за это функционера могут дисквалифицировать на срок до трех месяцев.

Серия «Ростова» без побед в РПЛ длится уже 6 матчей — 3 ничьих и 3 поражения. «Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих.

«Ростов» с 10 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Урал» с 15 очками — на 7-м месте.