Советник Алаева Алдонин — об ЭСК: «Считаю неприемлемым скрывать явные судейские проколы»

Бывший игрок ЦСКА и советник президента РПЛ Александра Алаева Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказал мнение об ЭСК РФС.

«Я всецело поддерживаю и разделяю мнение Алаева и считаю неприемлемым скрывать явные судейские проколы и прикрывать их ошибочные действия. В таком ракурсе мы точно не на стороне прогресса и улучшения качества нашей лиги. Необходимо меняться в лучшую сторону во всех компонентах, все на благо футбола и ярких положительных впечатлений. Мы за максимально открытую и честную игру!» — сказал Алдонин «СЭ».

Ранее Алаев заявил matchtv.ru, что ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала.