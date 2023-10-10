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Судейство

Сегодня, 15:40

Советник Алаева Алдонин — об ЭСК: «Считаю неприемлемым скрывать явные судейские проколы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Евгений Алдонин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший игрок ЦСКА и советник президента РПЛ Александра Алаева Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказал мнение об ЭСК РФС.

«Я всецело поддерживаю и разделяю мнение Алаева и считаю неприемлемым скрывать явные судейские проколы и прикрывать их ошибочные действия. В таком ракурсе мы точно не на стороне прогресса и улучшения качества нашей лиги. Необходимо меняться в лучшую сторону во всех компонентах, все на благо футбола и ярких положительных впечатлений. Мы за максимально открытую и честную игру!» — сказал Алдонин «СЭ».

Ранее Алаев заявил matchtv.ru, что ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала.

Евгений Алдонин
РПЛ
Александр Алаев
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