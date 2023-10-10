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Сегодня, 13:22

Кузяев — об интриге в РПЛ: «Народ ждал ее пять лет. Вот она и появилась!»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, ранее выступавший за «Зенит», поделился мнением об интриге в РПЛ.

— Следишь ли ты за РПЛ?

— Я слежу за нашим чемпионатом. К сожалению, смотрю не все матчи. Если получается, смотрю матчи «Зенита». Народ пять лет ждал интриги в чемпионате. Вот она и появилась! Сейчас должны все радоваться. Но считаю, что «Зенит» прибавит после этой паузы. Я болею за них. Слежу за «Ахматом» в том числе. Думаю, что интрига закончится не в апреле, как обычно, а в мае.

Лидером РПЛ после 11 туров является «Краснодар», который набрал 27 очков. Вторую и третью строчку занимают «Крылья Советов» и «Зенит», набравшие 21 и 20 очков соотвественно.

Далер Кузяев
РПЛ
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