Сегодня, 13:22
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, ранее выступавший за «Зенит», поделился мнением об интриге в РПЛ.
— Следишь ли ты за РПЛ?
— Я слежу за нашим чемпионатом. К сожалению, смотрю не все матчи. Если получается, смотрю матчи «Зенита». Народ пять лет ждал интриги в чемпионате. Вот она и появилась! Сейчас должны все радоваться. Но считаю, что «Зенит» прибавит после этой паузы. Я болею за них. Слежу за «Ахматом» в том числе. Думаю, что интрига закончится не в апреле, как обычно, а в мае.
Лидером РПЛ после 11 туров является «Краснодар», который набрал 27 очков. Вторую и третью строчку занимают «Крылья Советов» и «Зенит», набравшие 21 и 20 очков соотвественно.