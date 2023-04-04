Ловчев: «Для меня непонятен проект футбольного клуба «Химки» и его существование»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации в «Химках» после увольнения Спартака Гогниева с поста главного тренера.

«Не знаю, что там происходит. Хоть я и уроженец химкинского района, для меня непонятен проект футбольного клуба «Химки» и его существование. Потому что в Московской области по большому счету команда мастеров, выступающая в РПЛ, не нужна. Есть какой-то там Садыгов, и все вокруг него крутится. Он тратит деньги непонятно на что. Интересно, что он будет делать, когда они у него закончатся. А что касается Рината Билялетдинова, то он не старик Хоттабыч, который вырвет волос из бороды и за один момент сможет исправить тот ужас, который творится в «Химках». В составе уже давно нет игроков-лидеров, какими были Глушаков и Тихий. Команды, по сути, нет», — приводит слова Ловчева RT.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.