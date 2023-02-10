Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о Воронеже.

«Я был в Воронеже всего две недели. Поэтому пока не узнавали. Сейчас нахожусь на сборе в Турции. После него поеду в Воронеж. Пока какое-то время я был без футбола, смотрел игры. Очень понравилось, как болеют за «Факел». Наверное, сейчас Воронеж — единственный город, где собирается полный стадион на каждой игре», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

Осенью 2022 года Евгений Марков расторг контракт с тульским «Арсеналом», после чего перешел в «Факел». В составе туляков российский нападающий провел 30 матчей и забил четыре мяча.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, набрав 13 очков.