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Сегодня, 13:56

Марков: «Воронеж — единственный город, где собирается полный стадион на каждой игре»

Марков рассказал, что в Воронеже всегда собирается полный стадион
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о Воронеже.

«Я был в Воронеже всего две недели. Поэтому пока не узнавали. Сейчас нахожусь на сборе в Турции. После него поеду в Воронеж. Пока какое-то время я был без футбола, смотрел игры. Очень понравилось, как болеют за «Факел». Наверное, сейчас Воронеж — единственный город, где собирается полный стадион на каждой игре», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

Осенью 2022 года Евгений Марков расторг контракт с тульским «Арсеналом», после чего перешел в «Факел». В составе туляков российский нападающий провел 30 матчей и забил четыре мяча.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-markov-voronezh-edinstvenny-j-gorod-gde-sobiraetsya-polny-j-stadion-na-kazhdoj-igre/
Евгений Марков
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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