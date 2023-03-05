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Сегодня, 13:52

Мележиков: «Сейчас мне импонирует работа спортивного директора Эшуорта»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о взаимодействии со спортивным директором красно-белых Полом Эшуортом.

«Эффективность работы спортивного директора будет оценивать совет директоров по итогам сезона. Сейчас, мне кажется, говорить об этом рано. Что касается конкретно Пола Эшуорта, то мы находимся с ним в рабочем контакте, обсуждаем спортивный блок и его работу. Это процесс, мне пока импонирует его работа. Может быть, не все успеваем делать, но это достаточно большой объем — Академия, женская команда, подготовка трансферной кампании, которую зимой мы завершили достаточно успешно. Далее надо грамотно подготовиться к летней», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака» в сентябре 2022 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Пол Эшуорт
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