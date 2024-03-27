«Евро-Футбол»: Ташаев завершил игровую карьеру

Российский полузащитник Александр Ташаев завершил игровую карьеру, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

При этом отмечается, что 29-летний футболист имел предложения от команд медиалиги, но все равно решил закончить с футболом в амплуа игрока.

На протяжении своей карьеры Ташаев выступал за такие команды, как «Динамо», «Спартак», «Рубин», «Ротор» и «Аланию».

Полузащитник провел три матча за юношескую сборную России до 19 лет и семь игр — за молодежную национальную команду. Он также был включен в предварительный список сборной на чемпионат мира 2018 года, но в окончательную заявку не попал.