Европейские клубы следят за Черниковым

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников вызвал интерес со стороны европейских клубов, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, интерес появился после того, как этим летом «Лион» и «Фенербахче» делали свои предложения по игроку, но они были отклонены.

В августе сообщалось, что «Лион» предложил «быкам» 5 миллионов евро за полузащитника, но российский клуб не согласился, так как намерен получить за игрока больше.

Черников — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей, в которых забил 1 гол. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.