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Сегодня, 22:00

Европейские клубы следят за Черниковым

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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников вызвал интерес со стороны европейских клубов, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, интерес появился после того, как этим летом «Лион» и «Фенербахче» делали свои предложения по игроку, но они были отклонены.

В августе сообщалось, что «Лион» предложил «быкам» 5 миллионов евро за полузащитника, но российский клуб не согласился, так как намерен получить за игрока больше.

Черников — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей, в которых забил 1 гол. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Срджан Бабич, Хорхе Карраскаль, Виктор Давила. РПЛ, трансферы: защитник «Динамо» отправился в Италию, «Спартак» подписал Бабича

Александр Черников
ФК Краснодар
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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Локомотив – Оренбург
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