Семак прокомментировал травму Мостового, которую игрок получил в матче с «Сепаханом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травме вингера команды Андрея Мостового. На 20-й минуте товарищеского матча с «Сепаханом» (4:1) 25-летний игрок получил повреждение и был заменен.

«Жаль, что Андрей Мостовой, к сожалению, получил повреждение. Насколько серьезное, мы узнаем после обследования, которое пройдет на днях. Остальные игроки, слава Богу, здоровы. По Андрею пока не могу сказать, насколько серьезно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне Мостовой провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.