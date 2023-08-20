Евсеев попросил побыстрее закончить флеш-интервью после матча с «Пари НН» из-за начала игры «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о победе над «Пари НН» (2:0) в 5-м туре РПЛ.

«Отправная точка. Все равно довлел результат. Боженька нас отблагодарил за желание, терпение, старание. Сегодня не только трибуны хорошо работали, как всегда, но пришлось и нам тоже включиться. Все сегодня отыграли на отлично. Думаю, уже можно заканчивать, потому что уже началась игра «Спартак» — «Зенит», все внимание туда», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

«Факел» одержал первую победу в текущем сезоне и с 3 очками поднялся на 15-е место в РПЛ. В следующем туре воронежцы 25 августа дома примут «Краснодар»